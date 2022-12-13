أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم.. البلطى بـ45 جنيها للكيلو

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار السمك اليوم الثلاثاء استقرارا ملحوظا، وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 38 جنيها و 45 جنيها في سوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 29 و32 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و40 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و160 جنيها، وقشر البياض ما بين 80 إلى 105 جنيهات.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيها والمكرونة السويسى من 62 إلى 104 جنيهات والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيه.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 32 إلى 52 جنيها والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها وسمك موسى 155 إلى 265 جنيها السبيط 110 إلى 230 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو فسجل من 350 إلى 450 جنيها والجمبري مقاس 1 تراوحت أسعاره ما بين 260 و340 جنيها، والجمبرى مقاس 2 ما بين 150 و260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 ما بين 60 و140 جنيها.