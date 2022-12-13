أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 13-12-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 13-12-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات مصرية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 26.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.955 مليار جنيه.



إيقاف تداول 18 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مستشفى النزهة الدولي، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، النساجون الشرقيون للسجاد، القاهرة للدواجن، حديد عز، دلتا للطباعة والتغليف، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، القلعة للاستثمارات المالية، بي أي دي البدر للاستثمار والتنمية، أوراسكوم المالية القابضة، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، مطاحن وسط وغرب الدلتا، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مصر بني سويف للأسمنت، مصر الجديدة للإسكان والتعمير.



البورصة تربح 26.1 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات مصرية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 26.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.955 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.7 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.09%، والعرب على 11.12%، واستحوذت المؤسسات على 31.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 125.6 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، 964.9 ألف جنيه، 48.4 مليون جنيه، 313.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 501.5 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 15150 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.03% ليغلق عند مستوى 2620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.64% ليغلق عند مستوى 18219 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 6233 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 2826 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 4179 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 3557 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وصعدت أسهم 136 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.



الكابلات الكهربائية كما أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية لعدد 248 مليون سهم بقيمة 117.8 مليون جنيه.

وأعلنت إدارة البورصة، عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، يتضمن تم تسوية (استرداد) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.645 مليون سهم وثيقة بدلًا من 2.640 مليون وثيقة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، 1.3 مليون سهم، 500 ألف سهم، 30.4 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات البنك التجاري الدولي (مصر)، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، والدولية للأسمدة والكيماويات 8631 سهم، 386.6 ألف سهم، 20 ألف سهم، 265 ألف سهم، 15.9 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 39 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والمهندس للتأمين، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، 180 ألف سهم، 350 ألف سهم، 10.6 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر للفنادق، 575 ألف سهم، 33 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 105 ألف سهم.

قالت شركة مصر للفنادق، إن المساهم عبد الله خالد عبد الله اشترى 33 ألف سهم بسعر 60.79 جنيه بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 2.919% إلى 3.002%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة وول ستريت لتداول الأوراق المالية.