المشدد 3 سنوات لأمين شرطة وعزله من وظيفته فى قضية جمركية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار أحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم، بمعاقبة أمين شرطة سابق جرى عزله من وظيفته، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه وآخرين بالمشاركة في الإفراج الجمركي عن سيارات معاقين بصورة غير قانونية، وبيعها بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية المستحقة باعتبارها سيارات معاقين تتمتع بإعفاء جزئي من بعض الرسوم والجمارك ومحظور التصرف فيها خلال فترة محددة قانون.

وتعود تفاصيل القضية رقم 5054 لسنة 2021 جنايات المناخ، والمقيدة برقم 1706 لسنة 2021 جنايات كلي بورسعيد، إلى اتهام المدعو "ف.ي.ا" أمين شرطة سابق جرى عزله من منصبه بسبب القضية، وآخرين بالمشاركة في الإفراج الجمركي عن سيارات معاقين بصورة غير قانونية، وبيعها بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية المستحقة باعتبارها سيارات معاقين تتمتع بإعفاء جزئي من بعض الرسوم والجمارك ومحظور التصرف فيها خلال فترة محددة قانون.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات.