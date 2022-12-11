15طبيبا من 4 جامعات يقدمون خدمات الكشف والعمليات بالمجان لمستشفى العريش العام

وقال الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، إن الدفعة تضم 15 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية والتي تشمل جراحة مخ واعصاب الدكتور محمد فتحي عادل، والدكتور هاني محمد هشام، وجراحة اوعيه دمويه الدكتور احمد رياض توفيق، وجراحة قلب وصدر الدكتور عصام سعد عبد الواحد والدكتور تامر سالم محمد، وجراحة عامة الدكتور محمد نجم عبد الغفار والدكتور سامح محمد نجيب، وتخدير الدكتوراحمد محمد فؤاد، وعظام الدكتور عمرو احمد محمود والدكتور محمد عطا محمد وأشعة الدكتور محمود ابو زيد محمد، و اشعه تشخيصيه الدكتور امجد محمود السيد، وعيون الدكتور صلاح محمد السيد، وطب أورام الدكتوراحمد عبد الرحيم احمد، وجهاز هضمي و كبد الدكتورة نجلاء عاطف رياض، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان حتي الجمعة المقبلة.