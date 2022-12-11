15طبيبا من 4 جامعات يقدمون خدمات الكشف والعمليات بالمجان لمستشفى العريش العام

تشهد مستشفى العريش العام بشمال سيناء قيام دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، بتقديم خدمات الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.
وقال الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، إن الدفعة تضم 15 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية والتي تشمل جراحة مخ واعصاب الدكتور محمد فتحي عادل، والدكتور هاني محمد هشام، وجراحة اوعيه دمويه الدكتور احمد رياض توفيق، وجراحة قلب وصدر الدكتور عصام سعد عبد الواحد والدكتور تامر سالم محمد، وجراحة عامة الدكتور محمد نجم عبد الغفار والدكتور سامح محمد نجيب، وتخدير الدكتوراحمد محمد فؤاد، وعظام الدكتور عمرو احمد محمود والدكتور محمد عطا محمد وأشعة الدكتور محمود ابو زيد محمد، و اشعه تشخيصيه الدكتور امجد محمود السيد، وعيون الدكتور صلاح محمد السيد، وطب أورام الدكتوراحمد عبد الرحيم احمد، وجهاز هضمي و كبد الدكتورة نجلاء عاطف رياض، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان حتي الجمعة المقبلة.
وأضاف أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.
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