اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الخارجية الأمريكي: حقوق الإنسان ملك للجميع في كل مكان

الأحد، 11 ديسمبر 2022 05:00 ص
وزير الخارجية الأمريكي: حقوق الإنسان ملك للجميع في كل مكان بلينكن
اش ا

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، أن حقوق الإنسان ملك للجميع في كل مكان.
 
وشدد بلينكن ـ حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية ـ على ضرورة أن تظل رسالة إعلان حقوق الإنسان مهمة أكثر من أي وقت مضى.
 
ويصادف السبت الذكرى الـ74 على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعد وثيقة تاريخية مهمة صاغها ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 ديسمبر 1948 بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم.
 

امريكا

وزير الخارجية الأمريكى

حقوق الانسان فى أمريكا

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