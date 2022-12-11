وزيرة الخارجية الألمانية تلغى رحلتها إلى بريطانيا بسبب "تجمد" طائرتها

كتب- وكالات

اضطرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى إلغاء رحلة مقررة لها إلى بريطانيا، بعد أن ‏تعرضت الطائرة التي كانت ستستقلها من دبلن في أيرلندا لعطل، بسبب الجليد المتراكم عليها.‏

وقالت بيربوك إنها "حزينة جدا" لأنها لم تستطع خلال زيارتها مقابلة وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، وفقا لما نقلته "سبوتنيك عربية"، عن قناة "دويتشه فيلة" الألمانية.

وأضافت: "لكن لا يمكنك فعل أي شيء حيال القوة القاهرة - وبالتأكيد ليس بشأن الجليد والثلج غير المتوقعين في دبلن".

ومن المقرر أن تعود إلى برلين بعد أن يتم إزالة الجليد من طائرتها.

وكتب مطار دبلن على "تويتر"، أن الجليد الشديد المتراكم على الطائرات تسبب في تأخير وإلغاء الرحلات الجوية.

وفي يوم الخميس الماضي، التقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التقت بنظيرها الأيرلندي، سيمون كوفيني، في دبلن بأيرلندا.

وكانت بيربوك حريصة على السفر إلى المملكة المتحدة لتأكيد أهمية شراكة ألمانيا مع بريطانيا، على الرغم من المشاكل الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".