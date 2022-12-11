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وزارة التخطيط: إنشاء مركز خدمات مصر فى مدينة شرم الشيخ بعد أسوان

الأحد، 11 ديسمبر 2022 01:00 ص
وزارة التخطيط: إنشاء مركز خدمات مصر فى مدينة شرم الشيخ بعد أسوان وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تعميم نموذج مركز خدمات مصر بأسوان  في العديد من المحافظات، وستكون محافظة جنوب سيناء وبالأخص مدينة شرم الشيخ هي المحطة التالية، ويتبعها محافظتي الإسكندرية ومحافظة الجيزة، بعد ان تم افتتاح مركز خدمات مصر فى محافظة أسوان.
 
ويعد مركز خدمات مصر بمحافظة أسوان، أول مجمع خدمات نموذجي ومميكن لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة، يهدف إلى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد، فضلا عن ميكنة الخدمات، مما سيحقق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الالكتروني، وبالتالي سينعكس ذلك على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة. 
 
ويقدم مركز خدمات مصر العديد من الخدمات منها، خدمات الأحوال المدنية التي تصدرها وزارة الداخلية مثل استصدار بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة والزواج وخلافه، وخدمات التوثيق والشهر العقاري التي تصدرها وزارة العدل، علاوة على خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
 
وفي إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وبما يسمح برفع كفاءة الجهاز الإداري الحكومي فقد تم التنسيق مع شركةE-finance  للاستثمارات المالية والرقمية لإدارة وتشغيل المركز، بداية من تدريب موظفين خدمة العملاء، والدعم الفني، وجميع الانظمة الداخلية و الاتصالات والأمن، وصولًا إلى إنشاء موقع الكتروني وخط ساخن لحجز تاريخ وموعد ونوع الخدمة من خلال ادخال الرقم القومي، وبالتالى تسهيل تتبع حالة الخدمة وتوقيت الاستلام.
 
 

مركز خدمات مصر

ايوان

الشمول المالى

وزارة التخطيط

الاحوال المدنية



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