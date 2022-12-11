نائب وزير الإسكان يشهد اختتام فعاليات تدريب طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس

كتب أحمد حسن

"إسماعيل" يؤكد اهتمام قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالتدريب العملي للطلاب باعتباره أحد أدوات التنمية البشرية المطلوبة خلال هذه الفترة

شهد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اختتام فعاليات المرحلة الثانية، من البرنامج التدريبي لطلاب كلية الهندسة، بجامعة عين شمس، والذي يأتي ضمن أعمال بروتوكول التعاون بين الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى، ومركز تميز بحوث المياه، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والدكتور عمرو عبدالسلام، وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هدى سوسه، مدير مركز تميز بحوث المياه بالكلية، والدكتور يحيى كمال، رئيس قسم الري والهيدروليكا بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب المكرمين، حيث تم تسليم شهادات تقدير للطلاب الذين اجتازوا الدورة التدريبية بنجاح.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي، والذى يُعد إحدى أدوات التنمية البشرية المطلوبة خلال هذه الفترة، تعكس مدى اهتمام قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالتدريب العملي، وتؤكد على تفعيل بنود البروتوكول الذي يأتي ضمن رؤية القطاع لدعم مجال البحث العلمي، ومشاركة الجامعات المصرية المتخصصة في مناقشة بعض قضايا مياه الشرب والصرف الصحي.

وتحدث نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، عن الدور الهام والحيوي الذي قامت به الدولة في الـ٨ سنوات الأخيرة، لسد احتياجات المواطن من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومواكبة الزيادات السكانية، مستعرضاً بعض النتائج التي تحققت على أرض الواقع، ومنها، زيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالقرى المصرية إلى 3 أضعاف ما كانت عليه، حيث ارتفعت من 11% : 44 % في الفترة ما بين عامي 2012 و2022.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى ما حققته الدولة خلال المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصري، وتُعد من أهم المشاريع في مصر حالياً، وتستهدف خدمة 60 مليون مواطن بالقرى المصرية بمختلف مجالات الخدمات والمرافق، حيث تم إنجاز نحو 80 % من المستهدف للقرى الأكثر احتياجا كمرحلة أولى، موضحاً أن الدولة وضعت الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر في مصر حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم في 11 محافظة ساحلية على مستوي الجمهورية.

ووجه نائب وزير الإسكان، رسالة إلى طلاب كلية الهندسة، يحثهم فيها على الاجتهاد في تحصيل العلم، وبذل المزيد من الجهد فى التدريب، لرفع كفاءتهم، وتأهيلهم لسوق العمل، مؤكداً إتاحة فرص العمل للمهندسين في جميع التخصصات، وأن النجاح يكون دائمًا بالعمل الجماعي، وليس بالعمل الفردى.

وأوضح الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنظيمي، ومركز تميز بحوث المياه، لتدريب طلاب كلية الهندسة في مواقع محطات مياه الشرب، والتحلية، ومعالجة الصرف الصحي والصناعي، تدريبًا عمليًا، بما يخدم احتياجات المناهج الدراسية بالكلية، وبما يتوافق مع أنشطة الجهاز التنظيمي، مؤكداً أهمية دور البحث العلمي، والتكامل بينه وبين التطبيق العملي داخل محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشاد الدكتور عمرو عبدالسلام، وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بما تم إنجازه فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الأعوام القليلة الماضية، مؤكداً حرصه على تعزيز دور البحث العلمي، وتشابكه مع الجانب العملي لطلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس.