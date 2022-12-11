اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة تشهد إطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعجوزة

الأحد، 11 ديسمبر 2022 01:52 م
نائب محافظ الجيزة تشهد إطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعجوزة نائب محافظ الجيزة تشهد إطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال
كتبت – مرام محمد

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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فعاليات انطلاق اليوم الأول من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال لضمان تحقيق الاستفادة منها للمواطنين والوصول إلى الأعداد المستهدفة من التطعيم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الوصول إلى مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وشهدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، سريان الحملة من داخل مركز الرعاية الصحية الأولية لطب الأسرة بميت عقبة بحى العجوزة.

وأكدت على جاهزية كافة الوحدات والمراكز الصحية والفرق الطبية للحملة والتي تستهدف الفئة العمرية من سن يوم إلى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض محافظة الجيزة، وذلك خلال الفترة من 11 الي 15 ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى أن التطعيم في الريف سيجرى من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية وبجوار المساجد والكنائس والنوادى والأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف السيارات والحدائق العامة.

رافق نائب المحافظ خلال إطلاق الفعاليات، الدكتور سامح عشماوي مدير مديرية الصحة بالجيزة، واللواء ياسر مدين رئيس حي العجوزة، والدكتورة أمل وكيل مديرية الصحة بالجيزة، والدكتور أحمد علي مدير مركز صحة ميت عقبة.

نائب المحافظ تشهد إطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعجوزة
نائب المحافظ تشهد إطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعجوزة

 

نائب المحافظ تشهد إطلاق فعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعجوزة
نائب المحافظ تشهد إطلاق فعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعجوزة

 

نائب محافظ الجيزة تشهد انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعجوزة
نائب محافظ الجيزة تشهد انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعجوزة

 

انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعجوزة
انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعجوزة

 

 


نائب محافظ الجيزة

حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

شلل الأطفال

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الجيزة



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