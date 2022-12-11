من تل العقارب إلى روضة السيدة.. حاضر وغد مشرق على أرض السيدة زينب "إنفوجراف"

كتب ــ سيد الخلفاوى

تتجاوز الدولة المصرية الصعاب وتواجه التحديات من أجل النهوض بمستوى حياة المواطن و توفير حياة آمنة وكريمة، ومن ابرز هذه التحديات تطوير العشوائيات، حيث حملت الدولة المصرية على عاتقها مسئولية توفير سكن آمن لكل مواطن من أجل أجيال واعية تتحمل مسئولية مستقبل مصر وتخطو نحو الجمهورية الجديدة. ومنطقة تل العقارب من بين أبرز المناطق على أرض العاصمة، وكانت تقع في أحد أعرق وأعظم أحياء القاهرة، ولكنها عانت كثيرا من العشوائية، وجاءت كتابة شهادة ميلاد لـ " روضة السيدة " التي تعد بحق نموذجًا يفتخر به كل مصرى.

يهدف المشروع الى إنهاء مشكلة العشوائيات الخطرة، حيث تعد هذه المنطقة من أخطر المناطق العشوائية المهددة للحياة، حيث وضعت الدولة المصرية التخطيط الأمثل والنموذج الراقي لتطوير المنطقة بما يتناسب مع الإطار العام لمنطقة السيدة زينب وتاريخها العريق وقيمتها التاريخية والدينية بإضافة الشكل الجمالي والطراز الإسلامي للعمارات.