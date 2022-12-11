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مصرع طفلة فى حادث تصادم على طريق "الزقازيق - كفر الحصر" بالشرقية

الأحد، 11 ديسمبر 2022 10:34 ص
مصرع طفلة فى حادث تصادم على طريق "الزقازيق - كفر الحصر" بالشرقية حادث - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقيت طفلة عمرها 7 سنوات بمحافظة الشرقية، مصرعها متأثرة بإصابتها إثر تعرضها لحادث اصطدام سيارة بنطاق مركز الزقازيق، وتم التحفظ على الجثمان بمستشفى الزقازيق العام وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
 

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام بوصول "ريتاج ت ال" 7 سنوات مقيمة قرية كفر الحصر دائرة مركز الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتبين من التحريات الأولية أثناء عبور الطفلة طريق "الزقازيق- كفر الحصر" صدمتها سيارة، وقام عدد من الأهالى بنقلها إلى مستشفى الزقازيق العام، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحالته الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن.

  

 

 


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