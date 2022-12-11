مصرع شاب وإصابة آخر بسبب حادث تصادم فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم الأحد، إثر حادث تصادم بتقاطع شارعي الجمهورية و23 يوليو، نطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى السلام في بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مازن محمد السيد 21 عامًا، مصابًا بإصابات مختلفة، اثر حادث تصادم بتقاطع شارعي الجمهورية و23 يوليو، كما لقي حسني أشرف ابراهيم علي 20 عامًا، مصرعه في نفس الحادث وجاري نقله إلى المشرحة.

جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب، ووضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتصريح بالدفن.