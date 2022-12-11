محافظ كفر الشيخ يهنئ ذوى الهمم لتحقيقهم 25ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية..صور

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أبطال ذوي الهمم لفوزهم بـ 25 ميدالية متنوعة (15 ميدالية ذهبية، و7 فضية، و3 برونزية) فى اللقاء، المجمع للمشروع القومى لذوى الاحتياجات الخاصة، الذي أقيم بمشاركة فرق محافظات "المنوفية، كفر الشيخ، الدقهلية، القليوبية"، بالاستاد الرياضي لجامعة شبين الكوم بالمنوفية، فى ألعاب كرة الطائرة جلوس بنين وبنات، وكرة القدم أرجل مبتوره بنين، وألعاب القوى بنين وبنات، تنس الطاولة بنين وبنات، ورفع الأثقال بنين وبنات.

جاء بالمركز الأول فريق الكرة الطائرة، محمد الشناوي، أشرف فيصل، مطاوع عبد الباقي، أشرف عبد الباسط ، محمد الحارس، عبد الله رزق، ومحمد معوض محمود الدريني رفع أثقال فوق 96 كجم، وعزيزة أحمد، رفع أثقال تحت 41 إلى 55 كجم، ونادية مهران، ورفع أثقال تحت 56 إلى 70 كجم، وأمل أبو الخير، رفع أثقال وزن تحت 71 إلى 85 كجم، و مي أحمد رفع أثقال وزن تحت 86 فما فوق.

وخيريه عبدالمعطي، تنس طاولة جلوس، وحميدة محمود، تنس الطاولة أرجل معاقة، وصبحي عبد الخالق دفع جُله جلوس، وياسر عبدالعزيز ، عدو 100م جلوس، وسهيلة طه دفع جلة جلوس، وشيرين عبد الشفوق دفع جلة وقوف، وإبراهيم مطاوع دفع جلة وقوف، ومحمد العربي تنس طاولة جلوس، وهاجر طارق عدو 100م أرجل سليمة.

وجاء بالمركز الثاني فريق كرة الطائرة جلوس بنات شيماء الحمضي ، نوال الرفاعي ، سهير الكومي ، صباح وحيد ، السيدة عصام ، صابحه بهنسي ، هويدا الحلواني، وأسماء أحمد عدو 100م كرسي ، وايهاب كامل رفع أثقال وزن تحت 51 إلى 65 كجم، ووائل محمد رفع أثقال وزن تحت 66 إلى 80 كجم، وعلى مصطفى، رفع أثقال وزن تحت 81 إلى 95 كجم، وأشرف الذكرى، تنس طاولة أرجل معاقة، وعمر رضا، تنس طاولة أرجل سليمة، وكان المركز الثالث من نصيب فريق كرة القدم أرجل مبتورة، حسام محمد، خالد قاسم، محمد مطر، محمود الدهمه، ممدوح حمام، طارق أحمد عدو 100م أرجل سليمة.

كما وجه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الشكر للأبطال، مؤكدا دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ وإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ومتابعة الدكتور محمد غازى مدير إدارة التنمية الرياضية، وبحضور الدكتور محمد محروس منسقا، والكابتن أحمد الحايس مدربا والكابتن مروى أبو كيلة المدربة، وسيتم تصعيد الفائزين في التصفيات النهائية بمدينة الغردقة.