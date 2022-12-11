محافظ القاهرة: نستهدف تطعيم 1.61 مليون طفل ضد شلل الأطفال

كتب ـ سيد الخلفاوى

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعاصمة، والتى انطلقت اليوم على مستوى الجمهورية وتستمر حتى الأربعاء 14 ديسمبر .

وأكد محافظ القاهرة، على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان الطعوم خلال تنقلات الفرق المشاركة بالحملة والتي سوف تنتشر بكافه أنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمة بشكل آمن لجميع الأطفال تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بالحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشدداً علي أهمية دور المساجد والكنائس في نشر الوعي لدي المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة من سن يوم وحتي 5 سنوات يبلغ حوالي 1.61 مليون طفل علي مستوي الإدارات الصحية.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيشارك في حمله التطعيم حوالى 5396 فرقة ثابتة ومتحركة بالإضافة لتوافر الطعوم بـ 137 وحدة صحية تابعة لمديرية الصحة مع نشر فرق التطعيم بالجوامع والكنائس ومحطات المترو والنوادى والمولات مشيرًا إلى أنه تم توفير أكثر من 40 ألف زجاجة طُعم للقاهرة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للفرق الطبية لتحقيق المستهدف حفاظاً على سلامة الأطفال، على أن يتم تسيير قوافل لتوعية المواطنين بالحرص على تطعيم أبنائهم، وذلك من خلال الإعلان عن الحملة وفوائدها بكافة الأماكن بالتنسيق مع الإدارات الصحية.