وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن السبب في ذلك يعود إلى محاولة السلطات الكوسوفية نزع فتيل التوترات الحالية هناك والتي تسببت أيضاً في تدهور العلاقات مع دولة صربيا الجارة.



وأشارت الشبكة إلى أن صربيا من جانبها قالت إنها سوف تطلب بشكل رسمي من حلف شمال الأطلنطي "الناتو" نشر جنود صرب شمالي كوسوفو.



جاء ذلك في أعقاب مهاجمة مسلحين صرب في شمال كوسوفو - الأسبوع الماضي - لموظفي الانتخابات وضباط الشرطة.