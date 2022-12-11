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فنانة تشكيلية بجامعة الإسكندرية تفوز بثلاث جوائز دولية خلال هذا العام

الأحد، 11 ديسمبر 2022 11:14 ص
فنانة تشكيلية بجامعة الإسكندرية تفوز بثلاث جوائز دولية خلال هذا العام فنانة تشكيلية بجامعة الإسكندرية تفوز بثلاث جوائز دولية خلال هذا العام
الإسكندرية أسماء على بدر

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هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الفنانة التشكيلية الدكتورة نورهان المهدي المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة، لفوزها بثلاث جوائز دولية خلال هذا العام، وهي جائزة ليوناردو دافنشي في الرسم من دولة إيطاليا، وجائزة باريس الدولية حيث مثّلت مصرَ في معرض بمتحف اللوفر بباريس في شهر أكتوبر 2022.
 
كما فازت مؤخراً جائزة برشلونة الدولية نوفمبر 2022 عن مشاركتها في بينالي برشلونة الدولي الرابع 2022 بإسبانيا، والذي يتم عقده كل عامين في المتحف الأوروبي الحديث MEAM، وتكريمها من قبل القائمين على المسابقة الدولية لكونها واحدة ضمن نخبة الفنانين العالميين، بجانب نشر العمل في مجلة الفن الدولي المعاصر، متمنياً لها التوفيق ومزيد من التقدم والازدهار.

 
فنانة تشكيلية بجامعة الإسكندرية تفوز بثلاث جوائز دولية خلال هذا العام
فنانة تشكيلية بجامعة الإسكندرية تفوز بثلاث جوائز دولية خلال هذا العام

 


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