اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 ديسمبر 2022 11:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

عضو بالكونجرس: إطلاق سراح لاعبة أمريكية من سجون موسكو لإثارة الانقسام فى واشنطن

الأحد، 11 ديسمبر 2022 09:30 م
عضو بالكونجرس: إطلاق سراح لاعبة أمريكية من سجون موسكو لإثارة الانقسام فى واشنطن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، اليوم الأحد، إن موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إطلاق سراح لاعبة السلة الأمريكية بريتني جرينر كانت "خطوة مدروسة" لإثارة الانقسام داخل الولايات المتحدة.


وأشار شيف في تصريحات -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إلى أن هناك مواطنين أمريكيين آخرين مازالوا معتقلين في روسيا مثل جندي المارينز السابق باول ويلان، وفي المقابل وافق بوتين على إطلاق سراح جرينر فقط لإجراء تبادل أسرى مع الولايات المتحدة لإطلاق سراح تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت. 


ورأى شيف أنه "بالنسبة لبوتين فإنه استعاد تاجر سلاح.. كما يعرف بوتين جيدا أن بإمكانه تعكير صفو الساحة السياسية الأمريكية عن طريق اختياره لمواطن أمريكي واحد فقط تاركًا الآخرين محتجزين في روسيا، فهو يعرف ما سيثيره ذلك في الولايات المتحدة، لذلك فإنها خطوة مدروسة من جانبه".


جدير بالذكر أن السلطات الروسية اعتقلت جرينر في فبراير الماضي بأحد مطارات موسكو، حيث كانت تحمل سجائر إلكترونية مُحملة بزيت مُخدر الماريجوانا، وتم لاحقا نقلها إلى منشأة عقابية لتقضي حكما بالسجن 9 سنوات.


ولفتت الصحيفة إلى أن تبادل المعتقلين بين موسكو وواشنطن أثار ردود فعل متباينة بين انتقادات من الجمهوريين لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحريره جرينر، سمراء البشرة التي حظى اعتقالها باهتمام خاص في دوائر الليبراليين، بينما ترك الجندي ويلان، أبيض البشرة الذي عمل مع الجيش الأمريكي ولم تحظ قضيته بمثل هذا الاهتمام منذ اعتقاله في 2018 بتهمة التجسس.


ودافعت إدارة بايدن عن نفسها بأن موسكو رفضت تحرير ويلان رفضًا قاطعًا، حيث كان الاتفاق إما تحرير جرينر أو عدم تحرير أيا منهما، بحسب الصحيفة.


روسيا

بريتني جرينر

الكونجرس الأمريكي

فلاديمير بوتين



الموضوعات المتعلقة

هل كانت صفقة "جرينر مقابل بوت" سيئة فى حق أمريكا؟.. واشنطن بوست: بايدن واجه مقاومة من الداخل والخارج للتفاوت الهائل فى أسباب إدانتهما.. مسئول بالعدل الأمريكية: مبادلة لاعبة سلة بتاجر سلاح دولى درب من الجنون

الأحد، 11 ديسمبر 2022 06:30 م

دونالد ترامب عن صفقة تبادل بريتنى جرينر و"تاجر الموت": إحراج "غبى" لأمريكا

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 05:23 م

"بريتنى جرينر" تصل الأراضى الأمريكية بعد صفقة تبادل السجناء مع روسيا

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 01:03 م

بلينكن يعرب عن تقديره للشركاء المساهمين فى إطلاق سراح "جرينر" من روسيا

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 03:03 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة