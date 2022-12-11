اليوم السابع
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طقس الغربية الآن.. معتدل وسطوع أشعة الشمس على كافة أنحاء المحافظة

الأحد، 11 ديسمبر 2022 11:48 ص
طقس الغربية الآن.. معتدل وسطوع أشعة الشمس على كافة أنحاء المحافظة طقس الغربية الآن
الغربية - محمد طارق

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شهدت محافظة الغربية منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، طقس معتدل وسطوع أشعة الشمس منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، وذلك بجميع مراكز المحافظة.

وكانت محافظة الغربية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع لإزالة تجمعات المياه فور سقوط الأمطار.
 
وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.
 
وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد،  طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد،  القاهرة العظمى 24  درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.
 
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