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ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب مستحضرات تجميل داخل "الأحذية والشنط"

الأحد، 11 ديسمبر 2022 12:08 ص
ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب مستحضرات تجميل داخل "الأحذية والشنط" جمارك مطار القاهرة الدولي
كتب محمود عبد الغني

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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكبة مصرية تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل غالية الثمن.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من اسطنبول، استوقف أحمد السيد مدين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد مرسي و أسامة عبد العزيز مأمورا الجمرك تلاحظ لهما عبوات تكرارية بكميات كبيرة داخل الحقائب،  قام امير أحمد مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف محمد يوسف محمد رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط 640 عبوة مستحضرات تجميل غالية الثمن خبأتهم الراكبة بين طيات الملابس وداخل أحذية و "شنط" حريمي، شارك في الضبط علاء عبد الرحمن خضر مأمور الجمرك

أمر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 265 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

 


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