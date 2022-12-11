اليوم السابع
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شيخ الأزهر يعزى الإذاعى القدير سعد المطعنى فى وفاة زوجته

الأحد، 11 ديسمبر 2022 07:28 م
شيخ الأزهر يعزى الإذاعى القدير سعد المطعنى فى وفاة زوجته الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر
كتب لؤى على

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تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء للإذاعي القدير سعد المطعني، مدير إذاعة القرآن الكريم الأسبق، مدير عام الإعلام بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في وفاة زوجته، داعيا الله تعالى أن يتغمدها بواسع فضله ورحمته، وأن يلهم زوجها وأولادها وعائلتها الكريمة وعائلة المطاعنة، الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
 
 

المطاعنة

منظمة خريجى الازهر

الازهر الشريف

شيخ الازهر



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