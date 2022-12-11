شريف زكى: توفير فرص عمل جديدة فى صناعة الذهب عقب إلغاء رسوم التثمين

كتب إسلام سعيد

أكد شريف زكي عضو شعبة الذهب، أن فتح باب تصدير المشغولات الذهبية عقب إلغاء رسوم تثمين الذهب المصدر للخارج سيفتح الطريق أمام ضخ استثمارات جديدة في صناعة الذهب وتوفير مئات الوظائف الجديدة وتشغيل مصانع القطاع، مشيرا خلال حديثه على هامش النسخة الثانية من المعرض الدولى للذهب والمجوهرات "نبيو" الذى تنظمه مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لمدة 3 أيام فرصة، إلي أن الاستجابة لمطالب الصناع والغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية قرار حكيم ويصب في صالح الصناعة الوطنية

وأضاف في تصريحات خاصة، أن إلغاء رسوم تثمين الذهب المصدر للخارج خطوة مهمة نحو دعم التصدير للمشغولات الذهبية في ظل شغل تراجع مبيعات المشغولات الذهبية لصالح السبائك والجنيهات الذهب، كما أن العمل على تشريع يسهل تصدير المشغولات الذهبية من شأنه إعلاء البراند المصري في الخارج والمنافسة في الأسواق الدولية بعد التطور الرهيب في صناعة المشغولات بالسوق المصري.

وأوضح أن تصدير المشغولات الذهبية سيدر عوائد دولارية كبيرة خلال الفترة المقبلة لأن تصدير الخام أمر غير صحي ونحن بحاجة إلي تصدير منتج يحمل شعار صنع في مصر، ولفت إلي أن هذه خطوة إلغاء رسوم تثمين تصدير المشغولات تدعم ضخ استثمارات جديدة في صناعة الذهب.

وأوضح أن الإهتمام من القيادة السياسية والرئيس السيسي واضح جدا بالصناعة الوطنية وهناك حرص على تذليل كافة العقبات والسبل أمام المنتجات المصرية وفتح أفاق لغزو الأسواق العالمية وبالتصدير بما ينعكس أثره على نمو الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن كافة الجهات المعنية قدمت دعم للمصانع المشاركة في النسخة الحالية من معرض الذهب.

وأوضح، أن الأسواق الدولية تشهد منافسة قوية في الجودة والسعر والصناعة الوطنية تتميز بجودة محترمة متبقي أن تنافس في جودة السعر ، والغاء رسوم التثمين يزيد من فرص المنتج المصري في التواجد بالخارج.