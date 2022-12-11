"تموين الإسكندرية" تضبط نحو 4.5 طن سكر تمويني قبل تهريبها للسوق السوداء

وقامت إدارة تموين غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أمانى الجزار و فريق العمل التابع لهم بشن حملات تموينية على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط كمية 4480 كجم ( مايقارب من 4.5 طن ) سكر تموينى مدعم أثناء تهريبهم إلى السوق السوداء بهدف التربح غير المشروع و تم التحفظ على الكمية المضبوطة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.