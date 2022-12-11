اليوم السابع
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الأحد، 11 ديسمبر 2022 10:58 م
أكرم القصاص
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"تموين الإسكندرية" تضبط نحو 4.5 طن سكر تمويني قبل تهريبها للسوق السوداء

الأحد، 11 ديسمبر 2022 06:13 م
"تموين الإسكندرية" تضبط نحو 4.5 طن سكر تمويني قبل تهريبها للسوق السوداء المضبوطات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة التموينية على السلع التموينية المدعمة حرصا على أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.

 
وقامت إدارة تموين غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل  مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أمانى الجزار و فريق العمل التابع لهم بشن حملات تموينية على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط كمية 4480 كجم ( مايقارب من 4.5 طن ) سكر تموينى مدعم أثناء تهريبهم إلى السوق السوداء بهدف التربح غير المشروع و تم التحفظ على الكمية المضبوطة.
 
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

سكر تموينى

حملات التموين



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