تعرف على أماكن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال انطلقت اليوم من الساعة 7 صباحا على مستوى المحافظة وعلى مستوى الإدارات والوحدات الصحية بالمحافظة والتطعيم عن طريق الفم وبالمجان.

وأضاف أن الحملة تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات وتستمر من اليوم ولمدة 4 أيام.

وأكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن إدارات الإسماعيلية الصحية بمراكز الإسماعيلية والقنطرة شرق والقنطرة غرب وفايد وأبوصوير والتل الكبير والقصاصين استعدوا للحملة التى تجوب كل قرية وعزبة ونجع وأى تجمع سكانى بالمحافظة.

من جانبه، قال الدكتور محمد ماهر راشد مدير الإدارة الصحية بالقنطرة غرب، إنه تم إعداد 100 فريق من الإدارة الصحية بالقنطرة غرب وتم توزيع الفرق على مستوى مركز وقرى ونجوع وتجمعات وعزب وتوابع مركز القنطرة غرب ومن المستهدف تطعيم 30 ألف طفل بمركز ومدينة القنطرة غرب.

وأشار أن هناك فرق ثابتة بمقر الوحدات الصحية بالقنطرة غرب وكذلك أماكن التجمعات بمواقف السيارات والأسواق.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن سيتم تطعيم 16 مليون طفل بطعم شلل الأطفال في الحملة التى تم انطلاقها اليوم 11 ديسمبر الجارى مشيراً إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، وذلك للمصريين وغير المصريين على حد سواء، للحفاظ على مصر خالية من المرض.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال سيتم تنفيذها فى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد "عبد الغفار" على أهمية التطعيم لجميع الأطفال في الفئة العمرية من يوم إلى 5 سنوات، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الحملة القومية سنوياً للحفاظ على مصر خالية من المرض، حيث سُجلت آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004 وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض في عام 2006 ، وعلى الرغم من ذلك ، تنفذ الوزارة حملات قومية سنوية ، لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال ، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.