تشكيل اتحاد طلاب كليات جامعة العريش بشمال سيناء.. الأسماء

لجنة الأسر الطلابية الأمين الطالبة ياسمين سيد حسين عليوه والطالب ماجد وهبة ناشد وهبة الأمين المساعد، واللجنة الاجتماعية الأمين الطالب شهد عبد الهادي عيد احمد والطالب مؤمن احمد محمد محمد الأمين المساعد، واللجنة الرياضية الأمين الطالب محمد سلطان عبدالرحيم هاشم والطالب أحمد صالح احمد عبده الأمين المساعد، اللجنة الثقافية الأمين الطالب محمد اسامة ابراهيم لبيب والطالب عبدالله محمود عبد التواب الشريف الأمين المساعد، واللجنة الفنية الأمين الطالبة الاء احمد ديبان على عبدالمالك والطالبة إسراء محمود عبدالبصير احمد صابر الأمين المساعد، ولجنة الجوالة الأمين الطالب عمر ماجد صديق حسان والطالبة ملك خليل لبيب عبد الباقي الأمين المساعد، واللجنة العلمية الأمين الطالب محمود يونس محمود علي والطالبة هدى ناصر عمر احمد الأمين المساعد.