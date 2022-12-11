اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تأجيل أكثر من 50 رحلة فى مطارات موسكو بسبب عاصفة ثلجية

الأحد، 11 ديسمبر 2022 09:15 ص
تأجيل أكثر من 50 رحلة فى مطارات موسكو بسبب عاصفة ثلجية عاصفة ثلجية - صورة أرشيفية
وكالات

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تسبب تساقط كميات كبيرة من الثلوج يومي السبت والأحد في إلغاء وتأجيل أكثر من 50 رحلة جوية في مطارات العاصمة الروسية موسكو.

وحسب موقع روسيا اليوم، حتى الثامنة صباحا اليوم الأحد، تم تأجيل 5 رحلات جوية وإلغاء 4 رحلات أخرى في مطار فنوكوفو، وفي مطار "دوموديدوفو" تأخرت 35 رحلة جوية، وفي مطار "شيريميتيفو"، تأخرت 11 رحلة، وألغيت اثنتان.

وتغير توقيت الرحلات في مطارات موسكو بسبب استمرار تساقط كميات كبيرة من الثلوج منذ مساء أمس السبت، وما زالت مستمرة اليوم الأحد.

وشهدت مناطق وسط روسيا عاصفة ثلجية قوية ما أدى إلى تراكم الثلوج وتشكل طبقات جليدية سميكة.

وأصدرت وزارة الطوارئ الروسية تحذيرا طارئا بشأن الطقس، وسط توقعات بأن يتم تسجيل تساقط كميات قياسية من الثلوج قد تتجاوز الرقم القياسي اليومي الذي تم تسجيله سنة 1960

 


عاصفة ثلجية

مطارات موسكو

روسيا

رحلات جوية



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