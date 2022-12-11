بولندا تستقبل أكثر من 8.3 مليون لاجئ أوكراني منذ بداية العملية الروسية

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأحد ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 8 ملايين و326 ألف لاجئ منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 24 ألفا و200 لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس السبت، فيما غادر نحو 24 ألف لاجئ إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالي العائدين أكثر من 6.49 مليون شخص.

وقد مررت بولندا في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.