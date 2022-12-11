بدء تدريب سكرتيرى العموم المساعدين بالمحافظات على برنامج التنمية المحلية بالصعيد

كتب ــ على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق اليوم الأحد، فعاليات المرحلة الأولى من تدريب السكرتيرى العموم المساعدين لعدد من المحافظات وبالتركيز على محافظات الصعيد، ويستمر التدريب لمدة 4 أيام بمقر وزارة التنمية المحلية، وينفذ البرنامج التدريبى إتحاد البلديات الهولندى VNG بوصفه استشارى دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى وضمن البرامج التدريبية المصممة لتأهيل وتنمية مهارات القيادات العليا بالمحافظات ضمن إطار منظومة التدريب لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تعميم الممارسات الجيدة فى الادارة المحلية التى طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واتساقا مع توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة الاستفادة من ممارسات البرنامج فى تأهيل كوادر الإدارة المحلية و تطبيق مجموعة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية بغرض تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتماشياً مع دور وزارة التنمية المحلية فى تحسين قدرات القيادات العاملة فى الإدارة المحلية .

وقال وزير التنمية المحلية، إن التدريب يشارك فيه السكرتيرى العموم المساعدين من محافظات الدقهلية والفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والإسكندرية وأسيوط، لافتا إلى أن البرنامج التدريبى يستفيد منه فى تأهيل القيادات العليا فى الإدارة المحلية لقيادة التغيير فى المحافظات لتكون أكثر فاعلية فى توطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات والبدء فى تنفيذ برنامج شامل لتأهيل القيادات التنفيذية، وخاصة فيما يتعلق بحزمة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التى نفذها البرنامج و كذلك إجراءات الخطة التنفيذية لتعميم المممارسات الجيدة المطبقة للبرنامج فى الإدارة المحلية .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن البرنامج التدريبى ينفذه لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات اتحاد البلديات الهولندية والذى يعد واحدا من كبرى الكيانات على مستوى العالم فى تطوير الإدارة المحلية وتتضمن حزم البرامج التدريبية المقدمة لسكرتيرى العموم المساعدين حزما أساسية لمهارات الإدارة على موضوعات إدارة التغيير وإدارة بيئة العمل والإدارة بالنتائج والإدارة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن التدريب المقدم لسكرتيرى العموم المساعدين يتضمن حزما أخرى فنية للتخطيط والمتابعة وهى تدريبات متخصصة على موضوعات الإطار العام لمنظومة التخطيط والتخطيط البرامجى والمراكز التكنولوجية ودورها فى تحسين الخدمات، فى إطار منظومة التحول الرقمى وتنمية الموارد الذاتية المحلية والقوانين المنظمة وأنواعها النهج التشاركى وتطبيق الاعتبارات الاجتماعية والبيئة فى مشروعات الإدارة المحلية وأدوات متابعة المشروعات القومية .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تأتى فى إطار السعى نحو زيادة قدرات القيادات المحلية لامتلاك المهارات الشخصية التى تساعدهم على قيادة النقلة النوعية فى دور الادارة المحلية على مستوى المحافظات نحو هدف واحد فى ظل سعى الحكومة المصرية بتوفير حياة لائقة وتقديم خدمات محسنة، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف التدريب والتأهيل الى خلق كوادر محلية مدربة ومؤهلة تليق بمتطلبات بالجمهورية الجديدة .

جدير بالذكر، أن وزارة التنمية المحلية كانت قد اختتمت منذ أسابيع قليلة برنامج تدريبى لنواب المحافظين وسكرتيرى عموم محافظات الصعيد.