اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 ديسمبر 2022 04:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اليوم.. نظر محاكمة عامل دليفرى متهم بقتل شاب فى الجيزة

الأحد، 11 ديسمبر 2022 02:00 ص
اليوم.. نظر محاكمة عامل دليفرى متهم بقتل شاب فى الجيزة محكمة - أرشيفية
كتب: سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة سائق دليفري، لاتهامه بقتل عاطل أثناء مشاجرة في ميدان سفنكس. 
 
كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط متوفي يميدان سفنكس، وبالانتقال والفحص تبين وفاة المجني عليه "م. إ"، 36 سنة ، حاصل علي دبلوم تجارة، متاثرا باصابتة بطعنة أسفل الرقبة وأعلي منتصف الصدر ياستخدام سكين ضبط بحوزة المتهمان كلا من "ا.س" 25 سنة دليفري بمحل كشري سبق إتهامة في القضية 1380 لسنة 2020 إداري العجوزة "تحريض فتاه على الهرب"، وسيدة تدعي "ن ع" 18 سنة ، بدون عمل. 
 
وقال شهود الواقعة من مشاهدتهما للمتهم الأول حال إصابتة للمجني عليه المتوفي بالسكين المضبوط في الحادث .
 
وكشفت التحريات ، حدوث مشاجرة بمكان الواقعة بين المتهمين، تدخل علي اثر تلك المشاجرة أحد الاشخاص لم تتوصل التحريات إلي تحديده والمجني عليه الذي توفي اثر إصابته التي أحدثها المتهم الأول.

قتل

جرائم قتل

عقوبة القتل

الجيزة

اخبار الحوادث

محكمة جنايات الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة