المشدد 3 سنوات لمتهمين شرعا فى قتل ربة منزل صدماها بسيارة فى شبين القناطر

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 14738 لسنة 2020 جنایات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3054 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ع م"، و"هناء إ ع"، شرعا في قتل المجنى عليها نسمة سمير محمد علي؛ عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحها، بأنهما حال استقلالهما السيارة قيادة المتهم الأول، وبتحريض من المتهمة الثانية، قام الأول بالاندفاع سرعا بالسيارة قيادته صوب المجني عليها متعمدا الاصطدام بها؛ مما أحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، قاصدين إزهاق روحها، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، هو تدارك حالة المجني عليها سالفة الذكر بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى العنتبلي، ومحمد خطاب، ووكيل النيابة محمد فتحى عثمان، وأمين سر كمال جاويش، بالسجن المشدد 3 سنوات على متهمين اثنين؛ لشروعهما في قتل سيدة في شبين القناطر بالقليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 14738 لسنة 2020 جنایات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3054 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد. ع. م"، و"هناء. إ. ع"، شرعا في قتل المجنى عليها "نسمة سمير محمد علي"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحها، بأنهما حال استقلالهما السيارة قيادة المتهم الأول، وبتحريض من المتهمة الثانية، قام الأول بالاندفاع سرعا بالسيارة قيادته صوب المجني عليها متعمدا الاصطدام بها، مما أحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، قاصدين إزهاق روحها، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، هو تدارك حالة المجني عليها سالفة الذكر بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة، لشهادة شهود الواقعة، والذين اكدوا أنه حال تواجدهم رفقة المجني عليها وعلى إثر خلافات سابقة فيما بينهم والمتهمين، فوجئوا بالمتهم الأول قائدا سيارته مندفعا بها نحوها، متعمدا الاصطدام بها بالسيارة قيادته، وذلك بناء على تحريض المتهمة الثانية له فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي وأرجعت قصدهما من ذلك قتلها.