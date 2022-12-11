المحامية دينا بولوارت تصبح أول امرأة تتولى رئاسة بيرو

فاطمة شوقى

تولت "دينا بولوارت" رئاسة بيرو في أجواء مضطربة ، وقامت بأداء اليمين أمام الجلسة العامة للكونجرس ، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة بيرو ، بعد أن تم عزل الرئيس "بيدرو كاستيلو"، وستستمر فترة ولايتها حتى يوليو 2026، وتعتبر هذه هي المرة السادسة التي يكون فيها رئيس جديد لبيرو في أقل من خمس سنوات.

وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إن دينا إرسيليا بولوارت زيجارا، بيروفية الأصل ، تبلغ من العمر 60 عاما ، وهى محامية تخرجت من جامعة سان مارتين دى بوريس الخاصة ، حيث حصلت أيضا على درجة الماجستير في قانون التوثيق والتسجيل .

بدأت حياتها المهنية السياسية في عام 2007 ، في السجل الوطني لتحديد الهوية والأحوال المدنية، كمستشارة للإدارة العليا ، ثم كرئيسة مسؤولة فيما بعد، في عام 2018 ، كانت مرشحة لمنصب عمدة سوركيلو Surquillo مع حزب بيرو ليبر، بعد ذلك بعامين ، في عام 2020 ، شاركت في الانتخابات البرلمانية الاستثنائية ، لكنها لم تفز بالمقعد.

خلال الانتخابات العامة لعام 2021 ، كانت مرشحة لمنصب نائب الرئيس عن حزب بيرو ليبر ، في الصيغة التي ترأسها كاستيلو والتي فازت في الجولة الثانية بعد حصولها على 8،836،380 من الأصوات ، وفقًا للجنة الوطنية للانتخابات (JNE).

في 29 يوليو 2021 ، أدت اليمين كوزيرة للتنمية والإدماج الاجتماعي ، وهو المنصب الذي شغله حتى 25 نوفمبر 2022 ، عندما قدمت استقالتها بعد تعيين بيتسي شافيز رئيسة لمجلس الوزراء.

ودعت بولوارت في خطابه الأول إلى "هدنة سياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية" وقال إنه سيحارب الفساد بدعم من مكتب المدعي العام ومكتب المراقب المالي.

وقال بولوارت "أول إجراء أقوم به هو مواجهة الفساد بجميع أبعاده"، "لقد رأيت باشمئزاز كيف أن الصحافة والهيئات القضائية قد أبلغت عن أعمال سرقة مخزية ضد أموال جميع البيروفيين ، ولذلك يجب استئصال هذا السرطان".