الزراعة: الإفراج عن 1.1 مليون طن أعلاف بـ562 مليون دولار منذ أكتوبر للآن

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم الإفراج عنه من مدخلات الأعلاف بالموانئ منذ أكتوبر حتى الاَن وصل إلى 1.1 مليون طن بتكلفة 562 مليون دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع عبر قناة دى إم سى، أن هناك لجانا رقابية لمتابعة وصول الأعلاف إلى المربين بسعر عادل ويحقق لهم هامش ربح يضمن استمرارهم في العملية الإنتاجية.

وتابع أننا نعمل بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية لضمان وصول كميات الأعلاف إلى مزارع الدواجن، مضيفا أن الدولة تؤكد دائما حرصها علي دعم قطاع الإنتاج الداجني حتي يتم توفير الإنتاج الداجني لجميع المواطنين بسعر عادل.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بشكل متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرة أنه خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 79 مليون دولار.