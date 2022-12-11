الأمير وليام طلب من أصدقائه عدم التعليق على وثائقى شقيقه.. اعرف السبب

كتبت ريهام عبد الله

كشف صديق مقرب من الأمير وليام، أمير ويلز، أنه لن يشاهد مسلسلات هارى وميجان الوثائقية على نتفليكس، مطلقًا، كما أنه طلب من أصدقائه عدم "تأجيج الصراع" بالرد على أى انتقادات من العرض، وقال صديق للأمير وليام لصحيفة صنداى تايمز: "إنه يقول إنه لن يشاهده أبدًا وأنا أعلم أنه بالتأكيد لن يشاهده".

وأكد مصدر آخر البيان، بأنه: "صحيح"، كما لن يشاهد الملك تشارلز والملكة كاميلا السلسلة المكونة من ستة أجزاء أيضًا، وفقًا لما قاله صديق آخر، لكن يُقال إن العائلة المالكة تتعقب العناوين الرئيسية، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

كان هارى يأمل أن يشاهد شقيقه ووالده الملك تشارلز المسلسلات الوثائقية للحصول على فكرة أفضل عما مر به هو وميجان ماركل، وكان الجزء من السلسلة الذى قيل أنه أثار غضب الأمير ويليام أكثر من غيره، وفقًا للأصدقاء، كان زعم هارى أن اقترح عليه يتزوج شقيقه كيت لأنها "تتناسب مع القالب" بدلاً من الحب.



الأميران هارى ووليام

قال هارى فى الفيلم الوثائقي: "أعتقد أنه بالنسبة للعديد من أفراد الأسرة، وخاصة الرجال بوضوح، يمكن أن يكون هناك إغراء أو دافع للزواج من شخص يناسب القالب بدلاً من شخص ربما تكون مقدرًا أن تكون معه"، وتابع :"الفرق بين اتخاذ القرارات برأسك أو بقلبك، ومن المؤكد أن أمى اتخذت معظم قراراتها - إن لم يكن جميعها - من قلبها، وأنا ابنها".

يذكر أن تقارير إعلامية أفادت بأن الأمير هارى والأمير وليام، لن يتبادلا هدايا عيد الميلاد هذا العام وسط توترات بين الشقيقان بشأن سلسلة دوق ودوقة ساسكس الوثائقية الجديدة على نتفليكس، وعلى الرغم من الاحتكاك بين الثنائى، الذى زاد فقط من خلال إصدار "المجلد الأول" من الفيلم الوثائقى هذا الأسبوع، ستواصل كيت وويليام إرسال هدايا لـ آرتشى البالغ من العمر ثلاث سنوات، وليليبت البالغة من العمر عامًا واحدا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

كما أرسل هارى وميجان طرودًا إلى أبناء وليام وكيت ميدلتون، وفقًا لصحيفة صنداى تايمز، لكن لن يكون هناك تبادل هدايا احتفالية بين الكبار، وفى غضون ذلك، رفضت مصادر ملكية مزاعم ميجان بأنها غير مستعدة على الإطلاق للحياة الملكية ووصفتها بأنها "أكاذيب كاملة".

وهناك ادعاء آخر كان موضع شك هو أن ميجان قيل لها إنها لا تستطيع دعوة ابنة أختها آشلى هيل، ابنة أختها غير الشقيقة المنفصلة سامانثا ماركل، لحضور حفل زفافها، وقال مصدر للصحيفة "هذا لم يحدث، لم نقدم أبدًا نصيحة أو توجيه بشأن من ينبغى أو لا ينبغى أن يحضر حفل زفافها من أفراد أسرتها أو أصدقائها".