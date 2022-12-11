استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمني دخول الجماهير، وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، وخلق أجواء آمنة للجميع.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، بعد أن خاض 5 مباريات حقق خلالها الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل 3 أهداف، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، بعد أن خاض 5 مباريات حقق خلالهم الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، فيما سجل 6 أهداف واستقبل هدفًا.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب في آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.