اليوم السابع
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أوكرانيا: القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على منطقة سومي

الأحد، 11 ديسمبر 2022 07:00 ص
أوكرانيا: القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على منطقة سومي الجيش الروسى
اش ا

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا دميترو زيفيتسكي، السبت أن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على بلدة فيليكا بيساريفكا التابعة للمنطقة، مما أحدثت دمارا واسع النطاق.
 
وذكر زيفيتسكي - في منشور له عبر موقع "تليجرام" الإلكتروني نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية - أنه في الساعات الماضية شن الروس هجوما صاروخيا على بلدة فيليكا بيساريفكا، ما أحدث تدميرا خطيرا في البنية التحتية المدنية.
 
وأشار المسئول الأوكراني إلى أن روسيا شنت على مدار يوم أمس أكثر من 48 غارة على منطقة سومي، بينما سيتم لاحقا كشف المزيد من التفاصيل.
 

اوكرانيا

الجيش الروسى

دميترو زيفيتسكى

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