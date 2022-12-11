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أسقف الشباب بالكنيسة يلتقى لجنتى "جامعة والألحان" لمناقشة عدد من الأنشطة

الأحد، 11 ديسمبر 2022 09:59 م
أسقف الشباب بالكنيسة يلتقى لجنتى "جامعة والألحان" لمناقشة عدد من الأنشطة أسقف الشباب بالكنيسة
كتب: محمد الأحمدى

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التقى الأنبا موسى أسقف الشباب، بخدام وخادمات لجنة جامعة، بالأسقفية، حيث راجع معهم ترتيبات تسبحة "سينرچيا" التي تقيمها لجنة جامعة خلال شهر كيهك، وعدد من الأنشطة الأخرى.
 
والتقى نيافته خدام وخادمات لجنة الألحان والتسبحة بأسقفية الشباب، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وتم مناقشة ترتيب الاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس خدمة اللجنة.
 
وبدأت "أسقفية الشباب" فى الكنيسة الأرثوذكسية، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه فى الخدمة الأنبا موسى أسقف عام الشباب، وأسسها قداسة البابا شنودة الثالث عام 1980. 
 
 

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