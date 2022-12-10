وكيل تعليم الغربية: المرور الليلى على المدارس للتأمين ضد السرقات والحرائق.. صور

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن الهدف من المرور الليلى على المدارس، هو تأمين المدارس ضد السرقات والحرائق، والمرور على النوبتجيات، للتأكد من تواجدها بالمدارس من السابعة مساءً إلى الساعة السابعة صباحا يوميا، مؤكدا على وجود نوبتجيات يوميا بجميع المدارس على مستوى المحافظة.