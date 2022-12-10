وكيل تعليم الغربية: المرور الليلى على المدارس للتأمين ضد السرقات والحرائق.. صور

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن الهدف من المرور الليلى على المدارس، هو تأمين المدارس ضد السرقات والحرائق، والمرور على النوبتجيات، للتأكد من تواجدها بالمدارس من السابعة مساءً إلى الساعة السابعة صباحا يوميا، مؤكدا على وجود نوبتجيات يوميا بجميع المدارس على مستوى المحافظة.
وقام مساء اليوم محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية فى الغربية، بجولة متابعة ليلية، للاطمئنان على تأمين جميع المدارس. شملت جولة المرور الليلي إدارة السنطة، مدرسة شوقي عرفة للتعليم الأساسي بالمنشأة الكبرى، مدرسة رنا رامي صلاح للتعليم الأساسي، مدرسة اللواء وفيق محمد رجب، مدرسة عمار بن ياسر التجريبية، مدرسة عزبة المنشاوي للتعليم الأساسي، مدرسة بلال بن رباح، مدرسة خباب بن الارت الابتدائية، مدرسة السنطة الإعدادية.
المرور الليلى على المدارس للتأمين ضد السرقات والحرائق
المرور الليلى على المدارس للتأمين ضد السرقات والحرائق
المرور الليلى على المدارس للتأمين ضد السرقات والحرائق
المرور الليلى على المدارس للتأمين ضد السرقات والحرائق
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