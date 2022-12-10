"وثائقي" ميجان وهاري يصف بريطانيا بـ"دولة عنصرية"

كتبت : شيماء عبد المنعم

أطلق فيلم Netflix الوثائقى الذى يروي تفاصيل تكشف لأول مرة عن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل ، وكشف المسلسل المزاعم التى وصفت بريطانيا بأنها دولة "عنصرية" وربط الجدل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بالعنصرية، فى أحد المقاطع، قال هارى إن العائلة المالكة لديها "تحيز غير واعٍ"، و"جزء من المشكلة" عندما يتعلق الأمر بالعنصرية في بريطانيا.

كما يتم تقديم مقاطع مطولة للأكاديميين أفوا هيرش وديفيد أولوسوجا الذين يقولون إن التقاليد البريطانية "مليئة بالصور العنصرية" أثناء مناقشة الإرث الاستعماري للبلاد ويتحدثون عن المشاعر المناهضة للهجرة في المملكة المتحدة، حسبما نشر موقع الديلي ميل.

تم توجيه الاتهامات عبر الحلقات الثلاث الأولى التي استمرت لثلاث ساعات من هاري وميجان ، والتي بدأ عرضها في الساعة 8 صباحًا الخميس الماضي.

وتتجه أنظار العالم إلى العائلة المالكة البريطانية، بعد البرنامج الوثائقي الذي قدمه الأمير هاري وزوجته الأميركية ميجان ماركل، الذى كان مليئا بالاتهامات الشرسة، إلا أن رد فعل الأمير وليام خصوصا، بقي قيد التكهنات، خاصة أن علاقة قوية جدا كانت تربطه بشقيقه هارى.

وذكرت مصادر مقربة من العائلة المالكة، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه "من غير المحتمل أن يتصالح ويليام مع هاري، بعد خيانته (بسبب الوثائقي الذي يعرض على نتفليكس)".

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن الأمير ويليام (40 عاما)، "غاضب من عدم الاحترام الذي شعر أن هاري أظهره لجدتهما (الملكة إليزابيث الثانية) عندما كانت على قيد الحياة، خلال رحيله عن العائلة المالكة وانتقاله للعيش في الولايات المتحدة".

وتعتقد المصادر أن "الأمير ويليام لم يشاهد البرنامج الوثائقي بعد، لكن من المرجح أن يفعل ذلك في مرحلة ما"، لافتين إلى أنه "لن يفعل الكثير لتغيير رأي ويليام".

وأضافت أن الأمير ويليام "لا يثق في دوافع شقيقه، نظرا لأن هاري لديه صفقة لإصدار كتاب أيضا في أوائل العام المقبل".

وكانت منصة "نتفليكس" قدأصدرت منصة مقطعا دعائيا جديدا للمسلسل الوثائقى الخاص بالأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، والذى سيسرد فيه الزوجان تفاصيل غير مسبوقة عن حياتهما والتحديات، التى أجبرتهما على التنحى عن منصبيهما فى العائلة الملكية البريطانية.

ونشرت "سكاى نيوز" عربية أنه فى المقطع الدعائى الجديد للوثائقي، الذى انطلق 8 ديسمبر، تحدث هارى عن "ألم ومعاناة" النساء اللواتى يتزوجن من العائلة المالكة، مبرزا أنه هو وزوجته فقط يعرفان "الحقيقة الكاملة" عن قصتهما.

وذكر هاري، مخاطبا العائلة الملكية والإعلام: "هناك تسلسل هرمى للعائلة كما تعلمون، وهناك تسريب، ولكن هناك أيضا زرع للقصص... إنها لعبة قذرة".

وتابع: "ألم ومعاناة النساء اللواتى يتزوجن فى هذه المؤسسة، يغذى الجنون.. شعرت بالرعب، لم أرغب فى أن يعيد التاريخ نفسه".

وأبرز: "لا أحد يعرف الحقيقة الكاملة.. نحن فقط من يعرفها".

وكانت "نتفليكس" وعدت بأن يقدم المسلسل نظرة "غير مسبوقة ومتعمقة" للزوجين، اللذين "سيشاركان الجانب الآخر من قصة حبهما"..

وذكر كاتب سيرة هارى وميغان، أوميد سكوبي، فى وقت سابق، أن هذا المسلسل، الذى مقسم إلى 6 حلقات، "سيتناول الجانب الآخر من قصة حبهما والصعوبات التى واجهاها".

وفى العرض الدعائى الأول، ظهر هارى فى مقطع يقول: "لا أحد يرى ما يحدث خلف الأبواب المغلقة"، مضيفا "كان على أن أبذل قصارى جهدى لحماية عائلتي".

من جهتها، قالت ميجان: "عندما تكون التحديات كبيرة جدا، أليس من المنطقى سماع جانبنا من القصة؟".