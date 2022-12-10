نائب محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق قافلة ستر وعافية فى الضبعية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية اليوم، انطلاق القافلة رقم 11، ضمن سلاسل قافلة "ستر وعافية"، التي تجوب محافظات مصر، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، لتقديم وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لأهالي القرية، حيث قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وأعضائه من مؤسسات المجتمع المدني بتقديم خدمات متنوعة ضمن فعاليات القافلة.

وأوضح نائب المحافظ، أن القوافل اليوم شملت عيادات طبية في جميع التخصصات، بمشاركة جمعية الكبد المصري للكشف على مرضى الجهاز الهضمي، وكذلك عيادات للعيون للكشف وتقديم نظارات مجانية للمحتاجين لها وعيادات الأنف والأذن والحنجرة والنساء والعظام بالإضافة إلى معرض للملابس وكرنفال للأطفال وحملة طرق الأبواب لتوزيع بطاطين وكراتين مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا كذلك تم تقديم حملات توعية عن العنف ضد المرأة وختان الإناث والصحة الإنجابية وحملات التضامن الاجتماعي للتوعية عن مخاطر الزواج المبكر وحملة ال 60 يوم.

وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية أن مثل تلك القوافل تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية، مشيدة بدور التحالف البارز في توحيد جهود مؤسسات العمل المدني وتتويج العمل التطوعي بوصول الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها.

وأشارت إلى قيام التحالف بتقديم العلاج بالمجان للحالات وكذلك التحويل للمستشفيات المعنية في حالة الحاجة للتدخل الجراحي بالإضافة إلى تسجيل أسماء المحتاجين لأجهزة تعويضية وأطراف صناعية لأخذ المقاسات الخاصة بهم وتسليمهم الأجهزة.

و قالت سيمون ناصر منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن التحالف كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27اتحاد إقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، صحية، توعوية، تعليمية، عمرانية، وغيرها.

حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤسسة حياة كريمة، مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، مؤسسة الجود الخيرية، جمعية الأورمان وبنك الطعام المصري، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة مجدي يعقوب، المعهد القومي للأورام بكل فروعه، الهيئة القبطية الإنجيلية، مؤسسة بهية، مؤسسة أهل مصر، مؤسسة صناع الحياة، مؤسسة راعي مصر، جمعية رسالة جمعية الباقيات الصالحات، جمعية رعاية مرضى الكبد، مستشفيات جامعة القاهرة، مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، جمعية الدكتور مصطفى محمود، مؤسسة صناع الخير، مؤسسة كير، مؤسسة عدالة ومساندة، ومؤسسة أبو العينين.