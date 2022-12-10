كتب محمد جمال

أفادت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، بوقوع حادث انفجار في جزيرة جيرسي في القناة الإنجليزية، مما خلف قتيلا وعددا من المفقودين.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن شخصا لقي مصرعه، وفُقِد نحو "عشرة أشخاص" بعد انفجار في مبنى سكني في جيرسى.

وتقوم الشرطة في القناة الإنجليزية بالبحث عن المفقودين، بعد الانفجار الذي وقع في "أوت دو مونت" على طريق بيير.

وذكرت الشرطة أن الحريق تم إخماده، لكن خدمات الطوارئ ما تزال "تقوم بعمل مهم" في مكان الحادث، الذي لم يعرف بعد سببه.

At least six flats are believed to have been destroyed at Haut du Mont after an explosion in Jersey's capital, St Helier, just before 4am.

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وأضافت أنها تتواصل حاليا مع أقارب المفقودين.

وقال روبن سميث، كبير الضباط في شرطة جيرسي، إنه تم تلقي تقارير عن "انفجار كبير" في حوالي الساعة الرابعة صباحا يوم السبت.

وتابع: "هناك بالطبع عدد من الأشخاص الآخرين في عداد المفقودين وبالتالي بدأت عملية البحث والإنقاذ".