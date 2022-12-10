"لازوردى للمجوهرات" تنافس بأحدث تصميمات 2023 في المعرض الدولي لإنتاج وتصدير المشغولات الذهبية "نبيو"

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وزيرا التموين والصناعة يتفقدان جناح لازوردي ويشيدان بالتصميمات الحديثة

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اختيار النجمة ياسمين عبد العزيز كسفيرة للعلامة التجارية "لازوردي" في الشرق الأوسط

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إيهاب إبراهيم: تلبية احتياجات المستهلكين بأسعار تنافسية وتصميمات حديثة لكون الذهب الملاذ الآمن والاستثمار الأمثل.. وتطوير مستمر لأول منصة إلكترونية لبيع المجوهرات

استمرارا للدور الرائد لها على مدار الثلاثين عاما الماضية في السوق المصري، في تصميم وتصنيع وتوزيع أحدث المشغولات الذهبية، تشارك مجموعة "لازوردي" في النسخة الثانية للمعرض الدولي لإنتاج وتصنيع وتصدير المشغولات الذهبية "نبيو" والمنعقد في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي افتتحه وزيري التموين والصناعة.

وتفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، جناح مجموعة "لازوردي" وأشادوا بأحدث المنتجات والتصميمات المعروضة من المجوهرات الماسية ضمن تصميمات عام 2023، والتي جاءت من الذهب عيار 18 و21 قيراطًا من علامتيها التجارية L'azurde وMiss L ومجموعة Instyle ، وفق أحدث التصميمات والاتجاهات لتلبية كافة الأذواق.

وقال السيد - إيهاب إبراهيم رئيس العمليات التنفيذي لمجموعة لازوردي في مصر ، إن مشاركة لازوردي في النسخة الثانية لمعرض "نبيو" يأتي من منطلق ما تتمتع به الشركة بمركز قوي واسم تجاري مميز يسهم في زيادة الطلب على اقتناء منتجاتها، فضلا عن إطلاق مبادرات جديدة تواكب احتياجات السوق وتناسب ذوق كل إمرأة تجعلها تتفرد بإرتدائها لمنتجات لازوردي في أي مناسبة.

ولفت السيد - إيهاب إبراهيم رئيس العمليات التنفيذي لمجموعة لازوردي في مصر ، إلى اختيار النجمة ياسمين عبد العزيز كسفيرة للعلامة التجارية "لازوردي" في الشرق الأوسط، إذ تواكب المجموعة الجديدة لعام 2023 أحدث صيحات الموضة في عالم المجوهرات، مع توفير مجموعات خاصة لأطقم الزفاف والمناسبات المختلفة ضمن تصميمات 2023.

وكشف السيد - إيهاب إبراهيم، عن اطلاق منتجات من عيار 14 لأول مرة من العلامة التجارية Miss L والتي لاقت إقبالا كبيرا منذ انطلاقها، فضلا عن طرح منتجات جديدة في السوق المصري بوزن أقل مع الحفاظ على حجمها من خلال تقنيات حديثة لمواكبة متغيرات سوق الذهب وبأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تطوير سوق الجملة بمنتجات وتصاميم جديدة من مجموعة Instyle تناسب الهدايا بأحدث تكنولوجيا في العالم.

وأكد السيد - إيهاب إبراهيم، رئيس العمليات التنفيذي لمجموعة لازوردي في مصر، إلى استمرار لازوردي في ضخ مزيد من الاستثمارات في عام 2023 ، موضحا أنه بسبب كون الذهب الملاذ الآمن والاستثمار الأمثل أمام المستهلكين، فإن مجموعة "لازوردي" تتبع تقنيات حديثة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم بتصميماتها الرائعة والتي تتم بتعاون "لازوردي" مع خبراء عالميين في صناعة المجوهرات، فضلا عن المصانع المتطورة التي تميز منتجات لازوردي، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من مصممي ومصنعي المجوهرات العاملين بها والحائزين على العديد من الجوائز العالمية، قائلا: "نعتبرهم الشريان الحيوي لما تقوم به مجموعة لازوردي".

وعن النجاحات المتلاحقة التي حققتها "لازوردي" خلال الفترات الماضية، نوه السيد - إيهاب إبراهيم رئيس العمليات التنفيذي لمجموعة لازوردي في مصر ، أن النجاحات نتجت من خطط استراتيجية ومبادرات تحولية انتهجتها مجموعة "لازوردي" ومكنتها من ترسيخ مكانتها كشركة رائدة ومتفردة في قطاع الذهب والمجوهرات في المنطقة العربية والشرق الأوسط، والذي أدى إلى إطلاق "لازوردي" لأول منصة إلكترونية لبيع المجوهرات في مصر مع التطوير المستمر لها والرابط الرسمي لها هو lazurde.com ، وذلك إيمانا منا بأهمية التحول الرقمي لتطوير التجربة الشرائية أمام المستهلك المصري، فضلا عن دعم مبادرات الحكومة في التحول الرقمي ضمن رؤية الدولة المصرية 2030.

ولمزيد من المعلومات والإطلاع على منتجات لازوردي يمكنكم زيارة الروابط التالية:

https://instagram.com/lazurde?igshid=NTdlMDg3MTY=

lazurde.com

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