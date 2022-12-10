كل ما تريد معرفته عن علاج الحروق والقدم السكرى من "مشيمة الولادة"

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن ملصقات علاج الحروق و القدم السكرى وقرح الفراش والتجاعيد من خلال تعرض النسيج الامينوسي بمشيمة الولادة القيصرية للتشعيع و الذي ستبدأ هيئة الطاقة الذرية فى تصنيعه منتصف يونيو المقبل ، وفيما يلي أهم المعلومات عن هذا العلاج:

1- بدأ مشروع الأنسجة الأمينيسية المشععة منذ عام 2004 بتوصية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنذ ذلك التاريخ تجرى هيئة الطاقة الذرية المصرية من خلال فريق علمى تحت إشراف الدكتورة نشوة كمال رضوان العديد من الأبحاث والتجارب لتحديث المنتج و الاستفادة منه.

2- يستخدم النسيج الامينوسي بمشيمة الولادة فى علاج الحروق و القدم السكري و التجاعيد وغيرها من الأمراض و القرح الجلدية.

3- توصل الفريق العلمى بهيئة الطاقة الذرية لإنتاج ملصق على شكل ضماضة طبية لعلاج الحروق و القدم السكري و قرح الفراش و التجاعيد.

4- تم تطوير العلاج وعمل نوع منه على شكل "بودرة" تستخدم للجروح العميقة لمرضى السكري و الحروق و قرح الفراش لسرعة التام الجرح .

5- تم عمل إنتاج تجريبي للنسيج الأمينوسى و العديد من التجارب العلمية لإثبات فاعليتة العلاجية وتوافقه الأكلينيكى بالنسبة لمرضى قرح الفراش والقدم السكرى والحروق الإشعاعية.

6- المنتج أثبت فاعلية ممتازة بالمقارنة بالطرق التقليدية للعلاج وبالمقارنة بالمنتجات المنافسة دوليا ، و تم أثبات هذه النجاحات فى الدوريات العلمية والمؤتمرات العالمية وتم تسجيل هذه الأبحاث على الموقع الرسمى الأمريكى لتسجيل النجاحات المبتكرة أكلينيكيا

web line : clinical trials .gov

7- حاز الإنتاج التجريبى لمشروع الأنسجة الأمينيتية بهيئة الطاقة الذرية على نجاحات مع كل الباحثين اللذين قاموا بتجربتة أكلينيكيا وقد أبدوا رغبتهم بإستخدام المنتج المصري.

8- سعر الملصق فى أمريكا يصل ل800 دولار ومن المقرر أن تبلغ تكلفة المنتج المصري و بجودة أعلى ل300 جنيه.

9- حصلت هيئة الطاقة الذرية على موافقة وزارة الصحة و هيئة الدواء المصرية و من المقرر بدا تشغيل المصنع يونيو المقبل.

10- تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 120 الف ملصق سنويا.