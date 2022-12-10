قصة قلعة قايتباى الأثرية وفيلم "لص للنهاية" فى الستينيات.. اعرف التفاصيل 

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تعد قلعة قايتباي الأثرية بمحافظة الإسكندرية، أحد أهم القلاع الحربية علي البحر المتوسط، وعلي مر العصور التاريخية اهتم بها سلاطين وحكام مصر، والتي يعود تاريخ بنائها إلى عام 882 هجري 1477 ميلادي، عندما أمر السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي ببناء برج عظيم في موقع فنار الإسكندرية القديم، عند الطرف الشرقي لجزيرة فاروس قديما..

وبعد عامين من أعمال الإنشاءات ،اكتملت عملية بنائها بعد عامين، وذلك من أجل حماية مدينة الإسكندرية من اي اعتداء خارجي من ناحية البحر علي مصر، وقام السلطان قايتباي ببناء العديد من القلاع الحربية لتحصين الدولة في عدة مناطق ومدن مختلفة.

وتتميز قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية، بموقع جذاب من خلال مشاهدة الصخور والابراج الداخلية وبانوراما أمام البحر ساحرة، جعلتها قبلة الزائرين من مصر والدول والعربية والأجنبية، والتي يصل الزائرين بها إلي الالاف لأنها تجمع رائحة البحر بالتاريخ بداخلها .

وكانت قلعة قايتباي بالإسكندرية، مقصد للأعمال الفنية علي مدار سنوات طويلة ، وتم تصوير العديد من الأفلام ، التي لا تنسي في ذاكرة السينما المصرية و، منها فيلم بطل للنهاية سنة 1963 ، وكان الفيلم من بطولة وحش الشاشة فريد شوقي والفنان محمود المليجي و ليلى طاهر ونجوم آخرين .

وتدور أحداث فيلم بطل للنهاية ، أولها حافظ أمين رئيس جمعية خيرية لرعاية الأطفال ، واللي بيقوم بدوره محمود المليجي ، و بيخفي وراها نشاط إجرامي خطير من خلال خطف الأطفال، وطلب فدية من أهاليهم ، وثانيا المهندس أحمد عبده اللي العصابة بتخطف بنته ، و بتهدده كل شوية

وبعد ذلك يقرر المهندس أنه يبلغ الشرطة ، و الشرطة هنا بتستعين بمجرم سابق عشان يقدر يدخل للعصابة و يتعامل معاهم و اللي بيقوم بدور المجرم وهو الفنان فريد شوقي .

يذكر أن فيلم بطل للنهاية تم تصويره في قلعة قايتباي ومدينة الإسكندرية ، وذلك لأن الإسكندرية، كانت وجه للعديد من الأعمال الفنية من الأفلام والمسلسلات التي مازالت في ذاكره الفن المصري .



أحد مشاهد فيلم بطل للنهاية



توافد الزائرين علي قلعة قايتباي (1)



توافد الزائرين علي قلعة قايتباي (2)



فيلم بطل للنهاية (1)



فيلم بطل للنهاية (2)



قلعة قايتباي الأثرية



قلعة قايتباي بالإسكندرية (1)



قلعة قايتباي بالإسكندرية (2)



قلعة قايتباي في السينما



قلعة قايتباي مقصد سياحي (1)



قلعة قايتباي مقصد سياحي (2)



مشاهد من الفيلم داخل القلعة (2)







