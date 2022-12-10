غرس 3000 شجرة برأس البر ضمن فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية

دمياط - هيثم مراد

قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، بتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون شجرة، والتى انطلقت في إطار خطة الدولة للحفاظ على البيئة.

وقد تم زراعة 3000 شجرة من أشجار البازروميا بمنطقة 109 بشارع بورسعيد، ضمن خطة التوسع فى المساحات الخضراء بالمدينة.

كما شهدت المنطقة أيضًا، أعمال تمهيد شوارع الترابية، ورفع المخلفات وكذلك ترميم البلدورات.

وشددت محافظ دمياط أهمية الالتزام بتنفيذ فاعليات تلك المبادرة والتي تسهم بشكل كبير في تطوير ورفع كفاءة تلك المناطق، فضلا عن مساهمتها المباشرة في الحفاظ على البيئة والتنسيق الحضاري.