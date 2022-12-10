غدا.. جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد

كتب: محمد صبحى

تنظم لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان، غدا الأحد، احتفالية "اليوم العالمى لمكافحة الفساد" وذلك في تمام الساعه الثانية عشرة ظهرا، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة و بالتزامن مع إطلاق مبادرة جريس .

وتأتى الاحتفالية باليوم العالمى لمكافحة الفساد وهو الحدث الذى أعتادت عليه جامعة حلوان منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في 2014 بمرحلتيها الأولى والثانية واستعدادًا وايذانا بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية 2023 : 2030 ، حيث تطلق جامعة حلوان تفعيل مبادرة GRACE ابضا الخاصة بتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد وهى مبادرة أطلقها UNODC مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة ومتابعة هيئة الرقابة الادارية المصرية والتي تهدف إلى إكساب المجتمع الدولى المعرفة والخبرة في العمل مع المعلمين والأكاديميين والشباب وسلطات مكافحة الفساد لتعزيز ثقافة رفض الفساد ويشرف على تنفيذها وزارة التعليم العالى.

وكان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، أكد أن هذه المبادرة التي تنطلق بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد تأتي لنشر ثقافة مكافحة الفساد وأسبابه وآثاره وسبل مكافحته من أجل مكافحة الفساد في مصر ومؤسسات الدولة المصرية، وتعريف الجميع بأهم التشريعات والقوانين وأهم الاجهزة الرقابية، واستعراض أستراتيجية مصر للتنمية المستدامة، وحقوق الانسان واستعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتقديم نظرة عامة علي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة والنزاهة والشفافية والمسائلة والمحاسبة والرقابة الوقائية والمانعة فى مواجهه الفساد الإدارى، أهمية مكافحة الفساد وضرورة تطبيق معايير النزاهة والشفافية والحوكمة التى تعد من أساسيات الحياة المؤسسية في التعليم العام والتعليم العالى بالجامعات حيث تحرص الجامعة على تطبيق هذه المعايير والمبادئ فى إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، لقد شرعت الجامعة فى تطبيق هذه المعايير منذ طرح الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد 2014: 2018 واستطاعت تنفيذ بعض أهدافها وتحقيق العديد من الأنشطة والإنجازات على مختلف المستويات التعليمية والإدارية بالجامعة، بما يضمن جودة العملية التعليمية، كما التزمت الجامعة بتفعيل المرحلة الثانية لاستراتيجية مكافحة الفساد 2019 : 2022 وبرهن علي ذلك تنفيذها للعديد من الأنشطة والممارسات المطلوبة فى هذا الصدد، كما شرعت الجامعة فى اتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية وتفعيل التحول الرقمى بما يحقق النزاهة والشفافية في أرجائها، ويجري الان الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة.