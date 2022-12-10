غدا.. انطلاق المؤتمر الدولى الرابع لـ"تربية رياضية بنات" جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تنطلق أعمال المؤتمر الدولى الرابع لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية وذلك غدا الأحد بمكتبة الإسكندرية الذى تنظمه كلية التربية الرياضية للبنات بالمشاركة مع جامعة مارتن لوثر بألمانيا، والهيئة الألمانية للتبادل الثقافيDAAD وجامعة المنصورة، ويعقد تحت عنوان " واقع الرياضة.. طموحات المستقبل".

وأشارت الدكتورة مها أمين، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش على مدار ثلاثة أيام سبل مواكبة المستحدثات العلمية فى رياضة ذوى الاعاقة، ومشكلات المنظومة الرياضية الحالية لمواجهة مستقبل الرياضة عربيًا وعالميًا، وكيفية الارتقاء بإستراتيجية البحث العلمى فى مجالات علوم الرياضة، وسبل تفعيل دور التربية الرياضية المدرسية والنشاط الرياضى الجامعى، وآليات تفعيل الشراكة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى للارتقاء بمستقبل الرياضة، وكيفية توظيف التقنيات الإلكترونية فى تطوير منظومة علوم الرياضة.