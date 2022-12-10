اليوم السابع
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طقس الإسكندرية اليوم.. مائل للبرودة والصغرى تسجل 12 درجة مئوية.. صور

السبت، 10 ديسمبر 2022 09:35 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. مائل للبرودة والصغرى تسجل 12 درجة مئوية.. صور الطقس فى الإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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رصد "اليوم السابع"، حالة الطقس بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت، حيث تشهد عروس البحر المتوسط، انخفاضا فى درجات الحرارة ، وطقس مائلا للبرودة  العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية على المحافظة .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12.

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الطقس فى الإسكندرية

 

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الطقس فى الإسكندرية

 

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الطقس فى الإسكندرية

 

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الطقس فى الإسكندرية

 

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الطقس فى الإسكندرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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