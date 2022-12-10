اليوم السابع
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ضبط 2 طن أسماك مجمدة مجهولة المصدر بسيدى سالم كفر الشيخ

السبت، 10 ديسمبر 2022 08:31 م
ضبط 2 طن أسماك مجمدة مجهولة المصدر بسيدى سالم كفر الشيخ اسماك مجمدة - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكنت حملة موسعة من التموين والطب البيطري بكفر الشيخ، من ضبط 2 طن أسماك متنوعة مجمدة مجهولة المصدر بمركز سيدى سالم، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم.
 
كانت حملة تموينية موسعة بإشراف الدكتور شعبان مغنم مدير عام الصحة العامة والدكتور وسام أبو النجا مدير إدارة تموين سيدى سالم، تمكنت من ضبط 1250 كجم أسماك ماكريل مجمد و400 كجم هارنج مجمد و100 كجم هورس ماكريل مجمد، جميعها مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة للتحقيق والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 
 
 

 


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