صناع الذهب: اهتمام واضح من الرئيس السيسي بتنمية صناعة المشغولات

كتب إسلام سعيد

تشهد فعاليات معرض نبيو للذهب اقبال من الزوار للمعرض في يومه الأول والذي افتتحه وزيرا الصناعة والتموين بحضور 35 عارض دولي و500 مشتري محلي، وفي هذا الإطار أشاد أحمد صابر عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية و رئيس ماستر جولد، بالدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته للصناعة المصرية و التوسع في صناعة المعارض التى تضع المنتج المصرى على خريطة التصدير العالمية

وأضاف في تصريحات خاصة، أن الرئيس السيسي حريص على تذليل كافة العقبات والسبل أمام المنتجات المصرية وفتح أفاق لغزو الأسواق العالمية وبالتصدير بما ينعكس أثره على نمو الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن كافة الجهات المعنية قدمت دعم للمصانع المشاركة في النسخة الحالية من معرض الذهب

وأضاف ، أن مصر لديها موروث فرعونى فريد من الفن الذى يميز صناعة المجموهرات والحلى ويفتح لها الباب أمام الطلب العالمي ، كما أن صناعة الذهب والمجوهرات فى مصر تحولت من عهد الورش الصغيرة إلى المصانع الضخمة القائمة على أحدث تكنولوجيات التصميم والتنفيذ التى تنافس المنتجات الايطالية والهندية فى الجودة و السعر.

وكانت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات قامت بالتنسيق مع شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالإعداد لبعثة المشترين الوافدين من 15 دولة، منها 6 دول أفريقية و7 دول آسيوية ودولتين من أوروبا، وذلك فى إطار برنامج المساندة التصديرية المقدم من صندوق تنمية الصادرات.

وأكد أن صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصرى ليكون محورا إنتاجيا وتصديريا رئيسيا للدول العربية ودول القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن هذه الصناعة توفر احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية وذلك بتصميمات فريدة تحاكى أحدث الموديلات العالمية.