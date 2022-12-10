رئيس مجلس الدوما الروسى: يجب على ألمانيا وفرنسا دفع تعويضات لسكان دونباس

موسكو (أ ش أ)

قال رئيس مجلس الدوما الروسى "مجلس النواب" فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، إنه على ألمانيا وفرنسا دفع تعويضات لسكان دونباس بعد اعتراف المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بأن اتفاقيات مينسك مكنت أوكرانيا من أن تصبح أقوى.

وأضاف فولودين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية ،"اعتراف ميركل يلقي بالمسؤولية الأخلاقية والمادية للتطورات في أوكرانيا على عاتق ألمانيا وفرنسا، سيتعين عليهم دفع تعويضات لسكان جمهوريات دونباس عن ثماني سنوات من "الإبادة الجماعية وإلحاق أضرار"، وهذه مجرد البداية" على حد تعبيره.

وصرحت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أمس أول الخميس، بأن اعتراف المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بأن اتفاقيات مينسك قد تم توقيعها من أجل منح أوكرانيا الوقت للاستعداد لمواجهة عسكرية مع روسيا، قد يتم استخدامه في إجراءات قضائية أمام المحاكم.

وقالت زاخاروفا"إن اعتراف المستشارة الألمانية السابقة يظهر فظائع التزوير والمكائد والتلاعب بالحقائق التي يعتمدها الغرب وسيلة للعمل".

وكانت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل قد صرحت، في مقابلة صحفية الأربعاء الماضي، بأن اتفاقية مينسك الموقعة عام 2014 كانت تهدف لإعطاء أوكرانيا الوقت الكافي لتعزيز قدراتها العسكرية.