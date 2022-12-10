حياة كريمة.. الكشف على 274 حالة فى قافلة طبية بكفر أبشيش بالمنوفية

وأوضح الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة، أن المشروع التنموى تم بالتعاون بين الإدارة العامة للمشروعات البيئية و الإدارة الطبية بالجامعة ، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة، لخدمة القرى الأكثر إحتياجاً بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث الكشف والعلاج بالمجان.

وأشار جعفر إلى أن هذه القافلة تأتى ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتلبية إحتياجات المجتمع وبالأخص القرى الأكثر إحتياجاً، وذلك ضمن القوافل المتكاملة التي تطلقها جامعة السادات بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية الطبية لمختلف الفئات فى شتى المجالات الطبية فى القرى موضع التنفيذ.

وأشاد الأهالى بأن المشروع التنموى ترك أثراً كبيراً لديهم ولوضعهم الصحى، وإستشعروا خلالها حجم العمل التطوعي من أعضاء الجامعة المشاركين، والخدمات المجانية التى تقدمها جامعة مدينة السادات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وأن المشروع التنموي وجد إقبالاً كبير من اهالى القرية متمنين مزيداً من تلك القوافل لخدمة أهالى القرية .

بلغت أعداد الحالات المستفيدة من الكشوفات الطبيه كالآتى: أطفال 83حالة، وعظام 90حالة، ، وجلدية 101 حالة ، لتكون إجمالى الكشوفات الطبيه 274 ندوة توعوية و333 مستفيدا، ليكون إجمالى المستفيدين من المشروع التنموي 607 مستفيدين.



